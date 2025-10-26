Balıkesir'de yağ yüklü tanker dehşet saçtı: 7 araçta büyük hasar var

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde devrilen ayçiçeği yağı yüklü tanker, park halindeki 7 aracın üzerine devrildi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada, tanker sürücüsü ile aynı araçtaki diğer kişi yara almadan dışarı çıkarken 7 araçta büyük hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, M.G. idaresindeki 63 AIM 790 plakalı ayçiçeği yağı yüklü tanker, Balıkesir-Bursa kara yolunun Değirmenboğazı piknik alanı mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 7 aracın üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, tanker sürücüsü ile aynı araçtaki diğer kişi yara almadan dışarı çıktı. 7 aracın hasar gördüğü kazada, tankerden herhangi bir sızıntının olmadığı tespit edildi.

Tanker, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından vinç yardımıyla kaldırıldı.

