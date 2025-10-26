Hakkari'de karlı dağlar ve bulutlar birleşti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan 4 bin 130 metrelik heybetiyle bölgenin zirvesi konumundaki Cilo Dağı, yağan karla birlikte görsel şölen sundu.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 16:03

Geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren soğuk hava dalgası ve beraberindeki kar yağışı, ilçenin etrafını çevreleyen yüksek rakımlı dağları beyaza bürüdü. Özellikle ilçenin en yüksek noktası olan 4 bin 130 rakımlı Cilo Dağı'nın zirvesi tamamen karla kaplanırken, hemen tepesine inen bulutlar ise kartpostallık manzaralar oluşturdu. Dağların karlarla ve bulutlarla dans ettiği bu doğa harikası karşısında kayıtsız kalamayan doğa tutkunları ve fotoğrafçılar, bu eşsiz anları kayıt altına alarak ölümsüzleştirdi.

Ailesiyle beraber Cilo Dağı'nın güzelliklerini kayıt altına alan 11 yaşındaki Yusuf Yuzar Tek, "Bugün hafta sonu olduğu için ailemle beraber balkonda otururken Cilo Dağları'nın muazzam görüntüsüne rast geldik. Karlı dağlar ve bulutların birleşimi ile görsel şölen oluşmuştu. Bu harika bir manzaraydı ve çabucak cep telefonlarımıza sarılıp bu muazzam görüntüyü çekmeye başladık" dedi.