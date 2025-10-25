Karaman'da feci kaza! Panelvan araç takla attı: 5'i çocuk 7 yaralı

Giriş Tarihi: 25.10.2025 01:56

FOTOĞRAF: İHA

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç daha sonra boş araziye taklalar atarak durdu. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan E.K. (16), A.P. (36), Y.P. (9), N.M. (12), İ.N.K. (2) ve İ.C.K. (6) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol aracın çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.