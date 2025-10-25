Atakum Devlet Hastanesi'nin yüzde 25'i tamamlandı
Samsun'da yapımı devam eden 250 yatak kapasiteli Atakum Devlet Hastanesi'nin yüzde 25'i tamamlandı.
Atakum Devlet Hastanesi'nin yanı sıra 50 yatak kapasiteli, 566 milyon proje bedelli Alaçam-Yakakent Devlet Hastanesi'nin ikmal ihale sonrası inşaatı yüzde 63 seviyesini geçti ve yapımına devam ediliyor. Bu hastanelere ek olarak 1 milyar 649 milyon TL yapım bedelli 250 yatak kapasiteli Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin yapım aşaması devam ederken, kentin en büyük sağlık yatırımı olan Samsun Şehir Hastanesi de geçici kabul aşamasında ve bu yıl sonuna kadar hizmete girmesi öngörülüyor.