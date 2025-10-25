Aksaray'da aday sürücü alkollü araç kullandı: Ehliyeti iptal edildi

Aksaray'da alkol almasının ardından direksiyona geçen aday sürücü, TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken hurdaya dönen araçta sürücü burnu bile kanamadan kurtarıldı. Polis ekipleri otomobil ve TIR sürücüsünü alkol kontrolünden geçirirken, otomobil sürücüsü Emirhan B.’nin 0.54 promil alkollü olduğunu tespit etti. Aday sürücü olduğu öğrenilen genç sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi.

Giriş Tarihi: 25.10.2025 05:41

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir istikametine seyreden Emirhan B. idaresindeki 34 TY 2249 plakalı otomobil, önünde seyreden Halil A. (31) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken sürücü şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen polis ekipleri otomobil ve tır sürücüsünü alkol kontrolünden geçirirken, otomobil sürücüsü Emirhan B.'nin 0.54 promil alkollü olduğunu tespit etti. Aday sürücü olduğu öğrenilen genç sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi.

