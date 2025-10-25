Adana'da giyim mağazasına parça tesirli el yapımı patlayıcı ile saldırı! Faciadan kıl payı dönüldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir erkek giyim mağazasına parça tesirli el yapımı patlayıcı (EYP) atılarak saldırı düzenlendi. Olayda iş yerinin kapalı olmasıyla facianın eşiğinden dönülürken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri tarafından saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 25.10.2025 02:45

Adana'nın Seyhan ilçesinde gece saat 01.00 sıralarında Fevzipaşa Mahallesindeki bir erkek giyim mağazasında patlayıcı ile saldırı gerçekleşti. Kimliği tespit edilemeyen kişi ve kişiler erkek giyim mağazasına, parça tesirli el yapımı patlayıcı (EYP) atıp kaçtı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

İş yerinin kapalı olması facianın önüne geçilirken çevredekiler korkuya kapılmasıyla durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Olay yeri inceleme polisleri, bölgede delil çalışması yaptı. Olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için polis çalışma başlattı.

