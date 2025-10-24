Tekirdağ'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Tekirdağ'da Çerkezköy-Çorlu yolu Gümrük Önü mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 24.10.2025 05:35

Çerkezköy Çorlu yolu Gümrük Önü mevkiinde meydana gelen kazayı gören vatandaşlar kısa sürede yetkili birimlere iletti.

Yol üzerinde 3 aracın karıştığı kazada, yaralanan 3 kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri de yönlendirilerek güvenlik önlemleri alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

