Yeni trafik cezaları cep yakıyor! Hangi ihlalin cezası ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 23.10.2025 12:05

Trafikte yaşanan olumsuzluklara karşı devletten tarihi bir adım geldi. Özellikle son yıllarda artan trafik magandalığı, makas atma, drift ve düğün konvoyu terörüne karşı cezalar katlanarak artırıldı. 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, saldırı amacıyla araçtan inmenin cezası 180 bin liraya, drift atmanın cezası ise 140 bin liraya kadar çıkacak. A Haber muhabiri Erşan Karaca, stüdyoda bu yeni düzenlemenin tüm detaylarını ve vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yeni mobil uygulamaları tek tek deşifre etti.

TRAFİK MAGANDALIĞINA 180 BİN TL CEZA, 60 GÜN EHLİYETE EL KOYMA!

A Haber muhabiri Erşan Karaca, yeni düzenlemenin en çok trafik magandalarını hedef aldığını belirtti. Özellikle son dönemde artan ve toplumda büyük tepki çeken "araçtan inip saldırma" eylemine karşı caydırıcı bir ceza getirildiğini vurguladı.

"Özellikle vatandaş olarak bizim hem sosyal medyada karşılaştığımız hem de trafikte karşılaştığımız olumsuz durumlardan bir tanesi trafik magandalığı. Saldırı amacıyla araçtan inmeye artık 180 bin TL para cezası ve ayrıyeten ise 60 gün ehliyete el konulacak."

DÜĞÜN KONVOYU TERÖRÜNE VE MAKAS ATMEYE 90 BİN TL CEZA!

Karaca, özellikle İstanbul'un ana arterlerinde büyük bir kaosa neden olan düğün konvoylarına ve tehlikeli makas atma eylemlerine de ağır yaptırımlar getirildiğini söyledi. Bu ihlallerin cezasının 90 bin TL'ye kadar çıkacağını belirtti.

"Gelelim düğün konvoyuna. Özellikle İstanbul'un ana arterlerinde, tünellerde ve viyadükte sıkça karşılaşılan görüntüler vardı. O görüntülere aitse tekrardan bir kural getiriliyor. Yol kapamaya artık 90 bin TL para cezası uygulanacak. Hem maddi hem de ölümcül sonuç verebilen kural hatalarından bir tanesinde makas atma. 90 bin TL para cezası, ayrı olarak ise 60 gün ehliyete el konulacak."

ALKOLÜN BEDELİ AĞIR OLACAK! 5 YIL EHLİYETE EL KOYMA VE DOKTOR RAPORU ŞARTI!

Yeni düzenlemede alkollü araç kullanımına karşı da cezaların ciddi oranda artırıldığını ifade eden Erşan Karaca, üçüncü kez yakalanan bir sürücünün 5 yıl boyunca ehliyetini geri alamayacağını ve tekrar ehliyet alabilmek için doktor raporu şartı getirildiğini vurguladı.

"Alkollü araç kullanma; İlk seferde 25 bin TL ve 6 ay, üçüncüde 150 bin TL ve 5 yıl ehliyete el koyma. Aslında burada çok çok önemli bir başlık var: 5 yıl ehliyetine bir vatandaşın el koyulursa, ehliyetini geri alması için doktor raporu gerekecek."