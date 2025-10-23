Yalova'da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Yalova-İzmit kara yolunda seyir halindeki tır alevlere teslim oldu.

23.10.2025

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit kara yolunun Çiftlikköy ilçesi Taşköprü mevkiinde seyreden 16 BPL 167 plakalı konserve yüklü tırın dorsesinde aniden yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden tır sürücüsü, aracını yolun kenarına çekti. Sürücü çekicinin de yangından etkilenmemesi için dorseyi ayırdı. Yangına olay yerine gelen Altınova, Çiftlikköy, Taşköprü ve Yalova itfaiyeleri müdahale etti. Ekipler, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.