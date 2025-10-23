Tarihi yapı sisler arasında görünmez oldu

Giriş Tarihi: 23.10.2025 12:56

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, tarihi yapıları adeta görünmez hale getirdi. Kentin simgesi Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok tarihi eser sis bulutları arasında kayboldu.



Sabah erken saatlerde etkisini artıran sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşak ve ana arterlerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.