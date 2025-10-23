Konya'daki kavgada 18 yaşındaki genç sırtından bıçaklandı

Konya’nın Meram ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan kavgada 18 yaşındaki Serdar Bayar, E.K. tarafından sırtından bıçaklandı. Ağır yaralı halde karakola sığınan Bayar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Konya'da aralarında husumet bulunan şahıs tarafından sırtından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

GENÇ SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.K. ve babası S.K., Lalebahçe Polis Merkezi yakınında aralarında husumet bulunan Serdar Bayar'ı (18) görünce saldırdı. Olayda E.K. tarafından sırtından bıçaklanan genç karakola sığındı.

OLAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Durumu ağır olan Bayar, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bayar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan S.K. ve E.K., Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.



Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

