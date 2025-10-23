Kocaeli'de iş yerini kurşunlayan suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama

Giriş Tarihi: 23.10.2025 22:26

Geçen 15 Ekim'de İzmit'te bir iş yeri kurşunlandı. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kurşunlama olayının ardından soruşturma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve 70 farklı iş yeri kamerası incelendi. Yapılan çalışmalar sonucu saldırının, cezaevinde bulunan U.Ö. ile yurt dışında firari olarak aranan M.K. tarafından yönetilen bir suç örgütü adına gerçekleştirildiği tespit edildi.