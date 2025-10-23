İstinat duvarı ve kaldırım çöktü: Dükkan ve bodrum kat kullanılamaz hale geldi

Samsun’un İlkadım ilçesinde sağanak yağış sonrası çöken kaldırım ve istinat duvarı, 4 katlı bir apartmanın bodrum katı ile 2 dükkanını kullanılmaz hale getirdi. Dükkan sahibi, apartman yönetiminin duyarsızlığı nedeniyle yaşanan mağduriyetin büyüdüğünü belirterek yetkililerden yardım istedi.

İlkadım ilçesi Naci Şensoy Sokak'ta geçen Perşembe günü etkili olan sağanak yağışın ardından bir apartmanın ön kısmında toprak kayması meydana geldi. Kaymayla birlikte istinat duvarı çökerken, kaldırım da duvarla birlikte bodrum kata doğru kaydı. Olayda apartmanın arka tarafındaki iki dükkanın girişi kapanırken, kayan toprak ve beton bodrum katın avlusuna doldu.

Dükkan sahiplerinden 66 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Çelebi, "Belediyeye başvurdum ancak apartman sakinlerinden istinat duvarı yapılması yönünde karar çıkmadığı için müdahale edemiyorlar. Durumu belediyeye şikayet ettim, cezai işlem uygulanması için başvuruda bulundum" dedi.

İstinat duvarı ve kaldırımın acilen yapılması gerektiğini belirten Çelebi, "Geçen hafta yağan yağmurla birlikte kaldırım, istinat duvarıyla beraber çöktü. Bir daha yağmur yağarsa bu sefer evin altı tamamen suyla dolacak. Belediye yardımcı olacağını söylüyor ama bina sakinleri karar almadığı için işlem yapılamıyor. Bu duvar binaya ait olduğundan apartmanın yaptırması gerekiyor. Duvar yapılmazsa sorun büyüyecek" ifadelerini kullandı.

Toprak kayması sonrası dükkanının tamamen kullanılamaz hale geldiğini vurgulayan Çelebi, "Geçiş yeri kalmadı, dükkan iptal oldu. Bir haftadır kimse çözüm için adım atmıyor. Gerekirse belediye ceza yazsın istiyorum. Sesimi duyurarak hem kendi mağduriyetimi hem de binadaki tehlikeyi önlemek istiyorum" diye konuştu.

Bodrum kat hariç 10 daire ve 2 dükkandan oluşan apartman yönetiminin, istinat duvarının yeniden yapılması konusunda alacağı kararın, belediyeden gelecek muhtemel ceza veya ihbara göre şekilleneceği öğrenildi.