Hatay'da üşüyerek aracın motoruna giren yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kendiliğinden çıktı

Hatay'da soğuk havada aracın motoruna sığınan yavru kedi, itfaiye ekiplerini ve araç sahibini dakikalarca uğraştırdıktan sonra kendiliğinden çıktı.

Olay, Arsuz ilçesi Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir aracın motorundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kısa sürede çalışma başlattı. Dakikalarca mücadele veren ekipler, yavru kedinin aracın altından zarar görmeden kendiliğinden çıktığını fark etti. Kurtarılan kedi, sağlık durumunun iyi olduğunun belirlenmesinin ardından doğal ortamına bırakıldı.