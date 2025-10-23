Mattia Ahmet davasındaki beraat kararı toplum vicdanına sığmadı! Tepkiler giderek büyüyor

Mattia Ahmet Minguzzi'nin iki katiline 24'er yıl hapis cezası, iki sanığa da beraat kararı verilmesinin yankıları sürüyor. Evladı Hakan Çakır'ı benzer bir saldırı sonucu kaybeden Şahin Çakır, 'Mahkemeden emsal bir karar bekliyorduk. Çıkan kararla canımız bir kere daha yandı' dedi.

Türkiye, Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) iki katiline 24'er yıl hapis cezası, iki sanığa da beraat kararı verilmesini konuşuyor. Tahliye edilen iki sanık için savcılık itiraz süreci başlatırken, mahkemenin iki sanığa verdiği beraat kararını, 'olay yerine yakın oldukları ancak öldürme fiiline doğrudan veya dolaylı olarak katıldıklarını gösteren herhangi bir delil bulunmadığı' gerekçesiyle aldığı öğrenildi.

TEPKİ ÇEKEN KARAR



Kadıköy'deki bitpazarında 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almaya giden lise öğrencisi Mattia Ahmet, B.B. (15) ve U.B.'nin (16) saldırısında canice katledilmişti.

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılamaya, olay sırasında orada olduğu belirlenen M.A.D. ve A.Ö. de dahil edilmişti.

Davanın önceki günkü karar duruşmasında U.B. ve B.B.'nin 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Ancak diğer iki sanık M.A.D. ve A.Ö.'nün beraatine ve tahliyesine karar verildi.

Mahkemenin, büyük tepki toplayan tahliye kararını, iki sanığın olay yerine yakın olduklarına rağmen öldürme fiiline doğrudan veya dolaylı olarak katıldıklarını gösteren herhangi bir delil bulunmadığı gerekçesiyle verdiği öğrenildi.

Mahkeme, bu nedenle tahliye edilen iki sanığın eyleminin, "yardım etme" kapsamında dahi değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin bu kararına katılmayarak bir üst mahkemeye itirazını gerçekleştirdi.

TEHDİT DOSYASI AYRILDI



Mattia Ahmet'in öldürülmesinin ardından mezarı saldırıya uğramış, ailesi de ölüm tehditleri almıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalarda, 'silahla birden fazla kişi ile tehdit', 'suçu ve suçluyu övme', 'silahla tehdit', 'zincirleme şekilde tehdit', 'hakaret' gibi suçlamalarla yargılanan sanıklar çeşitli cezalara çarptırıldı.

Ancak Minguzzi'yi öldüren katillere destek çıkan vicdansızlar, yargılamalara rağmen durmak bilmedi. F.A. ve H.Y.Ç. isimli şüpheliler yeni soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.

Anne Yasemin Minguzzi'yi Bakırköy'de oturma eylemi yaparken bile, "Şikâyetini geri çekmezsen seni de o veletin yanına gömeriz" mesajıyla tehdit eden şüphelilere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Genel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na devredildi. Bu büro, o canilere destek verip aileye tehdit edenlere yönelik geniş çaplı incelemesini sürdürüyor.

HAKAN ÇAKIR'IN BABASI: CANIMIZ BİR KERE DAHA YANDI



Mattia Ahmet Minguzzi davasından çıkan mahkeme kararlarına bir tepki de Ankara'da evlat acısı yaşayan Çakır Ailesi'nden geldi.

Ankara'da kız kardeşini taciz eden 14 ve 17 yaşındaki iki çocuğu uyardığı için öldürülen 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, tepkisini dile getirdi.

Duruşmadan 'suça sürüklenen çocuklarla' ilgili emsal bir kararın çıkmasını beklediklerini belirten Şahin Çakır, "Bizim evlatlarımız ve diğer evlatlarımız için Yasemin Hanım, ben ve diğer tüm aileler uğraşıyoruz.

Sadece bizim evlatlarımız değil diğer evlatlarımız da kurtulsun istedik. Çıkan kararla canımız bir kere daha yandı. Bu nasıl bir karar. Biz sadece bizim evlatlarımız değil diğer evlatlarımız da kurtulsun istedik. Çok öfkeliyiz. Biz sadece adalet istiyoruz" dedi.

"Evlatlar yitip gitmesin. Ahmetler, Hakanlar ölmesin" diyen Şahin Çakır, "Cezalar caydırıcı olsun diye uğraşıyoruz. Bizim canımız yandı" diye konuştu.

