Foça ve Gökçeada'da sel! Ev ve araçlar sular altında kaldı | A Haber bölgede | 1 kişi kayıp

Giriş Tarihi: 23.10.2025 10:50

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, 5 farklı bölgede heyelan meydana geldi.

İlçede gece yarısı başlayan sağanak nedeniyle Kaleköy Ovası'nda büyük su birikintileri oluştu.



Yağmur suları nedeniyle Uğurlu köyü yolu ve Tepeköy'den merkez yönüne doğru 5 farklı noktada heyelanlar oluştu, ilçedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.





Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, DSİ ve Karayolları ekipleriyle yaşanan olumsuzluğun giderilmesi için ivedilikle çalışma yaptıklarını söyledi.





Yaz boyunca yaptıkları kanal temizlikleri ve dere ıslahlarıyla bu olaydaki hasarı en aza indirgediklerini belirten Atalay, "Şu anda tüm ekiplerimizle sahada çalışmalara devam ediyoruz. Yağmur sularından zarar gören ev ve iş yerlerinin temizliğine destek veriyoruz. Hasar alan yolların kısa sürede kullanıma açılması için gerekli çalışmalar yapılmakta. Tüm ada halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

A HABER BÖLGEDE

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. 5 ayrı bölgede heyelan meydana geldi. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Vedat Sezer son durumu anlattı.

"TARIM ARAZİLERİ ÇOK HASAR GÖRDÜ"

Sezer'in açıklamaları şöyle: "Gökçeada'da başlayan sağanak yağmur şiddetini giderek artırınca ilçede sele neden oldu ve büyük bir bölümü tarım arazileri sular altında kaldı. An itibariyle Gökçeada'da hava güneşli, yağmur yağmıyor ancak yağmurun geride bıraktığı izler ise oldukça dikkat çekici ki özellikle şu anda bizim bulunduğumuz Kaleköy havzasında bulunan tarım arazilerindeki sular tarlaları tamamen su altında bırakmıştı. Şu anda bulunduğumuz yer ise denizle neredeyse birleşti. Tabii an itibariyle toprak çok kuru olduğu için sular çekildi ama geriye büyük çamur yığınları kaldı. Hemen sol tarafımıza dönecek olursak da onları görebiliriz. İşte gece saatlerinde buraları göl halindeydi ve buradan ilerleyebilmek imkansızdı. Bir taraftan da işte vatandaşlar da bu bölgede çamurlu alanlarda yürümek zorunda kalıyorlar. Tarım arazileri çok hasar gördü ama aynı zamanda ulaşımda da aksamalara neden oldu."

1 KİŞİ ARANIYOR

İzmir Valiliği, Foça'da şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde kaybolan bir kişinin arandığını duyurdu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD: "İzmir ilimizin Foça İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve İsmet Paşa Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle 198 ihbar (su baskını, bilgi talebi, mahsur kalma vb.) alınmıştır. Gelen ihbarlara ekipler tarafından müdahale edilmektedir. Müdahale çalışmalarında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Belediye, DSİ, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlardan toplam; 587 personel, 265 araç görev almaktadır."