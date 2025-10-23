Antalya'da velinin öğretmeni darbettiği iddiası

Antalya'da bir öğretmen, okulda bir veli tarafından darbedildiğini belirterek polise şikayette bulundu. Yaşanan olay okulun güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan veli tutuklandı.

Giriş Tarihi: 23.10.2025 16:15

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya ilçesindeki bir okulda yaşandı. İddiaya göre, öğlen saatlerinde okulda görev yapan öğretmen Z.Ö. ile öğrenci velisi M.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre M.Ç., öğretmene fiziksel saldırıda bulundu. Saldırı sonrası öğretmen Z.Ö. darp raporu alarak, şikâyetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. tutuklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Alanya Temsilcisi Mustafa Karagedik, ''Olay sonrası öğretmenimiz tarafından darp raporu alınmış, saldırı anı ise okulun güvenlik kameralarına açık biçimde yansımıştır. Öğretmene, bir eğitimciye hele de bir erkek veli tarafından uygulanan fiziksel şiddet, bir saldırıdan, şiddetten ibaret olmayıp, ülkemizin yarınlarına, geleceğine yapılmış bir saldırıdır'' dedi.

Sendika olarak öğretmenlerin her daim yanlarında olacaklarını vurgulayan Karagedik, "Saldırganın en ağır cezayı alması için tüm adli ve hukuki süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz. Hiçbir saldırı ve şiddet bizleri görevimizi yapmaktan vazgeçiremez" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yaşananlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.