Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.