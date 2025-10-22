Minguzzi ailesine tehdit soruşturmasında yeni gelişme! Örgüt kapsamına alındı | "Seni de yanına gömeriz"
İstanbul, Kadıköy'de 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde 4 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü Türkiye'yi derinden sarstı. Dün yapılan karar duruşmasında, 2 caniye en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verilirken, 2 şüpheli tahliye edildi. Dava sürecinde Mattia Ahmet'in ailesi ve yakınlarına yönelik tehdidin ise ardı arkası kesilmezken katiller, acılı anne Yasemin Minguzzi'ye 'Şikayetini geri çekmezsen seni de o veletin yanına gömeriz' mesajı göndermişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda Genel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na devredildi.
22.10.2025 13:26
22.10.2025 14:03