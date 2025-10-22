Viral Galeri Viral Liste Minguzzi ailesine tehdit soruşturmasında yeni gelişme! Örgüt kapsamına alındı | "Seni de yanına gömeriz"

İstanbul, Kadıköy'de 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde 4 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü Türkiye'yi derinden sarstı. Dün yapılan karar duruşmasında, 2 caniye en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verilirken, 2 şüpheli tahliye edildi. Dava sürecinde Mattia Ahmet'in ailesi ve yakınlarına yönelik tehdidin ise ardı arkası kesilmezken katiller, acılı anne Yasemin Minguzzi'ye 'Şikayetini geri çekmezsen seni de o veletin yanına gömeriz' mesajı göndermişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda Genel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na devredildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.10.2025 13:26 Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 14:03
İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada cinayeti işleyen sanıklar için dün (21 Ekim) karar çıktı.

Mahkeme heyeti, cinayeti işleyen iki sanık için kasten öldürme suçundan tahrik indirimi uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verdi. Diğer iki sanık için beraat ve tahliye kararı verildi.

Başsavcılık iki sanığın tahliyesine kararına itiraz etti. Öte yandan korkunç cinayetle ilgili yargılama sürerken Mattia Ahmet'in ailesine yönelik tehdit mesajları da bitmek bilmedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bazı soruşturmalar tamamlandı. Açılan davalarda kararlar çıktı. Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi 5 suça sürüklenen çocuk hakkında yaş küçüklüğü maddesinden indirim uygulanarak 'suçu ve suçluyu övme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti.

'Silahla birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 4 suça sürüklenen çocuk hakkında beraat kararı veren mahkeme, suça sürüklenen çocuk M.G.'nin ise 'silahla tehdit' suçundan yaş küçüklüğü maddesinden indirim uygulanarak 4 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. M.G.'nin tutukluluk halinin devamına hükmedilirken diğer 4 suça sürüklenen çocuğun ise adli kontrol şartı ile tahliyelerine karar verildi.

