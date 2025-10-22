Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı

Kırklareli genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 03.00 ile 20.00 arasında Kırklareli il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.
Özellikle dere yatakları ve su geçiş noktalarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları tavsiye edildi.