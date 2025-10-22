Kadıköy'deki metroda elinde tüfekle video çeken şahıs gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 22.10.2025 16:11

Kadıköy 'de metroda elinde tüfekle video çeken A.B.Ö (17), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.B.Ö.'nün elindeki tüfeğin 'oyuncak' olduğu belirlenirken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Şahsın yaptığı paylaşım (İHA)

Olay, Kadıköy Metro İstasyonu'nda yaşandı. Elindeki tüfekle metroya binen bir kişi aynı zamanda olay anını kamerayla kaydetti. Çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, olayı ihbar olarak değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, metroya binen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde A.B.Ö. olduğu öğrenilen şüphelinin elindeki tüfeği yolculara doğrultarak video çektiği tespit edildi. Şüpheli A.B.Ö polis ekipleri tarafından Ümraniye'de gözaltına alındı.