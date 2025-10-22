Kayseri'de korkunç pusu! Husumetlilerine pompalı tüfekle saldırdılar

Kayseri'de 2 kişi husumetlilerine pompalı tüfekle saldırdı. Yaşanan olayda 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 04:55

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak'ta meydana gelen olayda; Ö.G. ve S.Ş. daha önceden aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten husumet bulunan E.K.'ya evinin önünde otomatik tüfekle saldırarak, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de E.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan Ö.G. ve S.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

