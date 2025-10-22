İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda C.C.A. (18), A.A. (19) ve B.K. (19) silahlı saldırı sonucu yaralandı. Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Refik Şevket İnce Mahallesi 2166/4 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda tabancayla açılan ateş sonucu C.C.A. (18), A.A. (19) ve B.K. (19) yaralandı.

Yaralılar, kendi imkanlarıyla İzmir Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Polis olayın ardından kaçan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

