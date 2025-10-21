Usulsüz şekilde üretilen 2 bin 334 adet ilaç ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 2 bin 334 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda bir ikamette yapılan aramada usulsüz şekilde üretimi ve satışı yapılan, 2 bin 334 adet tıbbi ilaç, 536 adet sıvı/toz çözelti, 59 şişe şurup ile çeşitli tıbbı malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.