Şanlıurfa'da dehşet veren olay! Komşular arasında kavga çıktı: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 21.10.2025 16:51

Paylaş



ABONE OL

Eyyüpkent Mahallesi'nde komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN