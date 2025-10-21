Şanlıurfa'da dehşet veren olay! Komşular arasında kavga çıktı: Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Eyyüpkent Mahallesi'nde komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.