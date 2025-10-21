Gaziantep’te sağanak ile araçlar suya gömüldü! Yollar göle döndü

Giriş Tarihi: 21.10.2025 22:01

Gaziantep kent merkezinde akşam saatlerine doğru şiddetli sağanak etkili oldu.

Kısa sürede etkisini arttıran yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Kentin özellikle Organize Sanayi Bölgesi'nde etkili olan yağış bazı caddelerde ise küçük çaplı sele neden oldu.