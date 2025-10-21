Yaşam

Sinop'ta dengesini kaybeden adam uçurumdan yuvarlandı

Sinop’ta dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanan bir kişi yaralandı. Yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağı düşen şahıs, ağır yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Sinop'ta dengesini kaybeden adam uçurumdan yuvarlandı

Olay, saat 19.15 saatlerinde Pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal (62) isimli bir şahıs, bir arkadaşı ile birlikte deniz kenarında otururken dengesini kaybetti.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağı düşen şahıs, ağır yaralandı. Arkadaşının yardım çağrısı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık, polis ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Zorlu alanda yapılan kurtarma çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralıya, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Yaralı vatandaş ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN