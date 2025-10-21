Erzincan'da yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Erzincan-Erzurum kara yolunda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Uzun süredir kurak havanın etkisinde olan Erzincan'da son iki gündür yağmurlu hava hakimdi. Sabah saatlerinde Erzincan sisli havanın etkisi altına girdi. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, şehirde kartpostallık görüntüler de oluştu. Sürücülerin olumsuz etkilendiği sisli hava bir müddet sonra yerini kapalı bir havaya bıraktı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Ardahan ve çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.