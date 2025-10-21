Bolu Dağı'nda yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sürücüler düşük hızda ilerledi.

Giriş Tarihi: 21.10.2025 09:42

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düşerken, sürücüler düşük hızda ilerledi.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle yol güzergahı üzerinde görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Bölgede sürücüler düşük hızda ilerledi.

