AJet'ten yurt içi 849 TL'den indirimli bilet kampanyası

AJet, yurt içi 41 noktaya 849 TL’den başlayan indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya, 1 Kasım–31 Aralık 2025 tarihleri için geçerli olup, 140 bin koltuk sadece mobil uygulama üzerinden yarın 23.59’a kadar satışta olacak.

Giriş Tarihi: 21.10.2025 12:14

Paylaş



ABONE OL

AJet, tüm yurt içi uçuşlarda geçerli 849 liradan başlayan indirimli bilet kampanyası başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 41 noktaya seferleri bulunan AJet, kış tatili planlayanlar için indirimli bilet fırsatı sunuyor.

849 liradan başlayan indirimli biletler, yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 1 Kasım-31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında toplam 140 bin koltuk indirimli olarak satışa sunuldu. İndirimli "basic" biletler, sadece AJet'in mobil uygulamasından alınabilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN