Yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan şahıs ölümden döndü

Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak yollarla Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalışan düzensiz göçmen yorgun düşünce yardım çığlıkları atmaya başladı. Olay yerine yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu, tespit edilen şahsı kurtardı.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 17:42

Paylaş



ABONE OL

Aydın'ın Didim ilçesinde yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım çağrısında bulunan bir düzensiz göçmen kurtarıldı.



Didim ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN