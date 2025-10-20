Cezaevi firarisi tarafından öldürülen jeoloji mühendisi son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 20.10.2025 17:45

Edremit 'te önceki gün saat 23.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde bir aracın önü kesilip gasbedildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin tabancayla öldürüldüğünü, 46 AHZ 090 plakalı otomobilinin de gasbedildiğini tespit etti.

POLİSLERLE ÇATIŞTI

Polis ekipleri, şüpheliyi sıcak takibe aldı. Edremit ilçe merkezine kadar süren takibin ardından polis ekipleriyle şüpheli arasında çatışma çıktı. Çatışmada polis memurları İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı, saldırgan Emlik ise vurularak öldürüldü. 2'si polis toplam 7 yaralı çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Saldırgan Mustafa Emlik'in cinayet suçundan yattığı kapalı cezaevinden bir süre önce nakledildiği açık cezaevinden kaçtığı ve firari olarak arandığı ortaya çıktı.