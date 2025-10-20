Van'da kırsal mahalleye inen domuz sürüsü görüntülendi
Van'ın Başkale ilçesine bağlı kırsal Esenyamaç Mahallesi'ne, yiyecek arayan domuz sürücü indi. Mahallede yaşayan Mustafa Özdemir tarafından cep telefonuyla görüntülenen domuz sürüsü, bir süre sonra gözden kayboldu.
Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ne, akşam saatlerinde yaban domuzu sürüsü indi.
Mahalle'de yaşayan Mustafa Özdemir, yolun kenarında yiyecek arayan sürüyü, cep telefon kamerasıyla görüntüledi. Yaklaşık 10 domuzun bulunduğu sürü, yolun karşısına geçtikten sonra gözden kayboldu.