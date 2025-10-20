Şanlıurfa'da kepçenin altında kalan bir yaşındaki çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Küptepe Mahallesi'nde oyun oynayan 1 yaşındaki Ahsen Kış, inşaata malzeme taşıyan kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kepçenin altında kalan çocuk hayatını kaybetti. Küptepe Mahallesi'nde, inşaata malzeme taşıyan Eyüp Çakmak (33) idaresindeki iş makinesi, evinin yakınlarında oyun oynayan Ahsen Kış'a (1) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Kış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kepçe operatörü Çakmak, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.