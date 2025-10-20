Samsun'da fırına silahlı saldırı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 20.10.2025 20:12

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Pınarbaşı Sokak'ta bir kişi tüfekle ekmek fırınına ateş açtı.

Saldırıda fırında bulunan Erkan Şaşmaz (56) ayağından vurularak yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.