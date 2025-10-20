Didim'den Yunanistan'a kaçmaya çalıştı: 12 saat yüzerek kurtuldu

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot ile Yunanistan'a gitmeye çalışan düzensiz göçmen denize düşmesiyle hayatının kabusunu yaşadı. Düzensiz göçmen yaklaşık 12 saat yüzmesinin ardından balıkçılar tarafından fark edilmesi ile kurtarıldı. Henüz imi bilinmeyen şahıs, sahil güvenlik ekiplerine teslim edilirken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Didim açıklarında bir grup düzensiz göçmen, Yunanistan'a geçmek için bota binerek denize açıldı. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, kısa süre sonra suya düştü. Bot yoluna devam ederken, denize düşen kaçak göçmen, yardım beklemeye başladı. Sabah saatlerinde, balık avlamak için denize açılan balıkçılar, saat 09.40 sıralarında bir kişinin denizde çırpındığını gördü. Balıkçılar, kısa sürede düzensiz göçmeni denizden kurtararak tekneye aldı.

12 SAAT DALGALARLA BOĞUŞTU

Kurtarılan göçmen, bottan düştüğünü ve birlikte yola çıktığı kişilerin geri dönüp kendisini almadığını söyledi. Yaklaşık 12 saattir denizde olduğunu belirten göçmen, ölüme terk edildiğini dile getirdi. Balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

