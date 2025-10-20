Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı
Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 13-20 Ekim'de çalışma yapıldı.
Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheliyi yakaladı.
Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 3 kişiden 2'si bulunarak ailesine teslim edildi, bir kişinin ise bulunması için çalışmalar sürüyor.