Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı

Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 21:09

Paylaş



ABONE OL

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 13-20 Ekim'de çalışma yapıldı.

Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheliyi yakaladı.

Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 3 kişiden 2'si bulunarak ailesine teslim edildi, bir kişinin ise bulunması için çalışmalar sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN