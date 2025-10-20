Samsun'da anneden kan donduran dehşet! "Bebeği poşete koyup çöpe attım"

Giriş Tarihi: 20.10.2025 20:16

FOTOĞRAF: İHA

"BANYODA BEZE SARDIM"

Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk annesi olan ve daha önce evlenip boşanan H.C. (41), hamileliğini gizleyerek, evinde kendi başına doğum yaptı. İddiaya göre doğumu gerçekleştirdikten sonra rahatsızlanan H.C., 14 Ekim'de Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan kontrollerde kadının doğum yaptığı anlaşıldı. Bebeğin ortada olmaması üzerine durum polise bildirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının beyanı doğrultusunda çöp konteynerleri ve çöp istasyonunda arama yaptı ancak bebek bulunamadı. Hastanede tedavi gördükten sonra bugün taburcu olan H.C., Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı. İlk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu söyleyen H.C., "Diğer çocuklarım duymasın diye banyoda beze sardım. Banyoda gizledim. Bir gün sonra emzirmek için gidince ölmüş olduğunu fark ettim. Poşete koyup çöpe attım" dedi.