CHP'de yine aynı manzara! Konya İl Kongresi'nde partililer yuhalamasının ardından birbirlerinin üzerine yürüdü

CHP'de kurultay krizlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Birçok ilde gerçekleşen 39. Olağan Kongresi'nin ardından CHP'li delegeler kendi aralarındaki tartışmalarla parti içerisinde gerilimi yükseltirken ortaya çıkan kavgalar ise skandal manzaralar çıkıyor. CHP'nin Konya'da düzenlenen İl Kongresi'nde iki aday yarışırken bazı delegelerin birbirlerini yuhaladı. Kongrenin bir bölümde ise partililer birbirinin üzerine yürüdü.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 02:47

CHP'de 39. Olağan İl Kongreleri devam ederken her bir ilde partililer arasında yaşanan tartışmalarla tansiyon giderek tırmanıyor. 2 adayın yarıştığı Konya İl Kongresi'nde bazı partililer birbirlerini yuhalarken delegeler attıkları sloganların ardından birbirlerinin üzerine yürüdü. Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen kongrede partililerin kavga ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

