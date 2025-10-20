Yaşam

CHP'de yine aynı manzara! Konya İl Kongresi'nde partililer yuhalamasının ardından birbirlerinin üzerine yürüdü

CHP'de kurultay krizlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Birçok ilde gerçekleşen 39. Olağan Kongresi'nin ardından CHP'li delegeler kendi aralarındaki tartışmalarla parti içerisinde gerilimi yükseltirken ortaya çıkan kavgalar ise skandal manzaralar çıkıyor. CHP'nin Konya'da düzenlenen İl Kongresi'nde iki aday yarışırken bazı delegelerin birbirlerini yuhaladı. Kongrenin bir bölümde ise partililer birbirinin üzerine yürüdü.

CHP'de 39. Olağan İl Kongreleri devam ederken her bir ilde partililer arasında yaşanan tartışmalarla tansiyon giderek tırmanıyor. 2 adayın yarıştığı Konya İl Kongresi'nde bazı partililer birbirlerini yuhalarken delegeler attıkları sloganların ardından birbirlerinin üzerine yürüdü. Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen kongrede partililerin kavga ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Her gün farklı bir skandala imza atan CHP, şimdi de parti içerisinde delegelerin kavgaları ile gündemden düşmüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya İl Başkanlığı 39. Olağan İl Kongresi'nde mevcut başkan Bekir Yaman ve Nejat Türktaş'ın yarıştığı kongrede partililerin kavgası tansiyonu yükseltti.

YUHALAYARAK SLOGAN ATTILAR

Sabah'ın haberine göre CHP'li delegeler, bir otelin toplantı salonunda düzenlenen kongrede birbirlerini yuhalayarak slogan attı. Bazı partililer arasında kısa sürede gerilim yükselirken delegeler arasında kavga çıktı.

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

CHP'nin Konya İl Kongresi'nde yaşanan kavgada taraflar arasında partililerin birbirlerinin üzerine yürüdüğü ve saldırdığı anlar görüldü. Taraflar arasındaki kavga ise delegelerin araya girdiği görüldü.

