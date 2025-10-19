19 Ekim 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri CHP'de değişmeyen manzara! Kocaeli İl Kongresi'nde gazeteciye saldırı girişimi

CHP'de değişmeyen manzara! Kocaeli İl Kongresi'nde gazeteciye saldırı girişimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 19.10.2025 15:28 Güncelleme: 19.10.2025 15:57
ABONE OL
CHP’de değişmeyen manzara! Kocaeli İl Kongresi’nde gazeteciye saldırı girişimi

CHP'de son dönemlerde yapılan il kongrelerinde tansiyon düşmezken partililer çoğu zaman kendi içlerinde tartışmalar yaşıyor hatta kavgalar meydana geliyor. Daha öncede pek çok kez birbirine giren CHP'liler bu kez Kocaeli İl Kongresi'nde bir skandala imza attı. CHP Kocaeli İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi’nde, görüntü alınması sırasında bir partiliyle gazeteciler arasında yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü. Görüntü almak isteyen kadın gazeteci, bir partilinin itmesiyle karşılaşınca duruma başka bir gazeteci tepki gösterdi. Çıkan tartışma büyüyünce, gazeteciye saldırı girişiminde bulunuldu ve arbede yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi'nde, görüntü alınması sırasında bir partiliyle gazeteciler arasında yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü.

CHP KONGRESİNDE BASIN MENSUPLARINA SALDIRI

GAZETECİYE SALDIRI GİRİŞİMİ

Kongrenin yapıldığı Kocaeli Kongre Merkezi'ne giriş yapan il başkan adayı Erdem Arcan'ı görüntülemek isteyen kadın gazeteci, bir partilinin itmesiyle karşılaştı. Olay üzerine gazeteci Erdal Sertel, söz konusu kişiye tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce, Sertel'e saldırı girişiminde bulunuldu ve arbede yaşandı.

Partililerin araya girmesiyle gerginlik sona erdi. Olayı haber alan Arcan, daha sonra Sertel'in yanına gelerek yaşananlardan duyduğu üzüntüyü ifade etti. Gazetecilerin talebiyle ilgili partili, kongrenin gerçekleştirildiği salondan çıkarıldı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Bülent Sarı ile Erdem Arcan'ın aday olduğu kongre sürüyor.

KOCAELİ GAZETECİLER CEMİYETİ: SORUMLULAR HESAP VERMELİ

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'nın kongresinde görevini yapan basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırı, basın özgürlüğüne ve demokrasinin temel değerlerine yapılmış açık bir saldırıdır. Hiçbir siyasi partinin, hiçbir gerekçeyle gazetecilere saldırma hakkı yoktur. Meslektaşlarımızın yanındayız, sorumluların derhal hesap vermesini bekliyoruz. Basın susturulamaz" ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de değişmeyen manzara! Kocaeli İl Kongresi’nde gazeteciye saldırı girişimi CHP’de değişmeyen manzara! Kocaeli İl Kongresi’nde gazeteciye saldırı girişimi CHP’de değişmeyen manzara! Kocaeli İl Kongresi’nde gazeteciye saldırı girişimi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör