CHP’de değişmeyen manzara! Kocaeli İl Kongresi’nde gazeteciye saldırı girişimi

Bülent Sarı ile Erdem Arcan'ın aday olduğu kongre sürüyor.

KOCAELİ GAZETECİLER CEMİYETİ: SORUMLULAR HESAP VERMELİ

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'nın kongresinde görevini yapan basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırı, basın özgürlüğüne ve demokrasinin temel değerlerine yapılmış açık bir saldırıdır. Hiçbir siyasi partinin, hiçbir gerekçeyle gazetecilere saldırma hakkı yoktur. Meslektaşlarımızın yanındayız, sorumluların derhal hesap vermesini bekliyoruz. Basın susturulamaz" ifadeleri kullanıldı.