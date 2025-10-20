Can Holding soruşturmasında şüpheliler adliyeye sevk edildi! Kenan Tekdağ'dan ifade kararı

Giriş Tarihi: 20.10.2025 13:24

35 GÖZALTI KARARI Soruşturma kapsamında 17 Ekim günü yeni bir operasyon düzenlenmişti Aralarında daha önce hakkında ev hapsi kararı verilen Kenan Tekdağ 'ın da bulunduğu 35 şüphelinin gözaltına alınması kadar verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" , "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma" , "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Büyük Üstadı Remzi Sanver (A Haber arşiv)

MASON LOCA ÜSTADI GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında Can Holding bünyesine bulunan Bilgi Üniversitesi'nin eski Rektörü, eski Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü ve aynı zamanda Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Büyük Üstadı olarak bilinen Remzi Sanver dikkat çeken isimlerden biri. Binsat Holding yöneticileri Arafat Bingöl, Cengiz Bingöl ve Can Holding'in sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da bulunuyor.