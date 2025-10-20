Can Holding’te ikinci dalga! Şüpheliler adliyede

20 Ekim 2025, Pazartesi

Giriş: 20.10.2025 15:17
Güncelleme:20.10.2025 15:18
Geçtiğimiz günlerde Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltında bulunan Kenan Tekdağ'ın jandarmada ifade vermeyi reddettiği ve savcılıkta ifade vereceği öğrenildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan adliye binasının önünde son gelişmeleri aktarırken şüpheli para transferinin 88 milyar lira olduğunun altını çizdi.
