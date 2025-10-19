Yurdu sağanak yağış vuracak! Meteoroloji gün vererek uyardı: Ani su baskınlarına dikkat

Giriş Tarihi: 19.10.2025 06:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'nın kuzey ve doğusu, Zonguldak, Bartın, Düzce ile zamanla Bolu, Karabük ve Kastamonu illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor (İHA)

YAĞIŞLAR BUGÜN KUVVETLENECEK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik hava durumunu ilişkin konuştu.

Pazar günü ilk saatlerden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yağış geçişleri görüleceğini belirten Çelik, "Pazar günkü yağışlar biraz daha orta kuvvetli hatta yer yer Batı Karadeniz kıyı kesimi başta olmak üzere kuvvetli yağışları göreceğiz." dedi.

SALI VE ÇARŞAMBAYA DİKKAT

Çelik, sıcaklıklarda değişiklik olmadığını, mevsim normalleri civarında, yer yer iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.

Çelik, pazartesi gününden itibaren yağışlı havanın kuzey ve iç bölgelerde, salı ve çarşamba günlerinde ise ülkenin tamamında hakim olacağını söyledi.