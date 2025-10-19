Yurdu sağanak yağış vuracak! Meteoroloji gün vererek uyardı: Ani su baskınlarına dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu itibarıyla yurdun batı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Yapılan tahminlere göre, Sakarya’nın kuzey ve doğusu, Zonguldak, Bartın, Düzce ile zamanla Bolu, Karabük ve Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar görülecek. Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de yağış geçişlerinin başlayacağı ve bu yağışların yer yer kuvvetleneceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde kuvvetli sağanakların etkili olacağını duyurdu.
ÇOK SAYIDA İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'nın kuzey ve doğusu, Zonguldak, Bartın, Düzce ile zamanla Bolu, Karabük ve Kastamonu illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
YAĞIŞLAR BUGÜN KUVVETLENECEK
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik hava durumunu ilişkin konuştu.
Pazar günü ilk saatlerden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yağış geçişleri görüleceğini belirten Çelik, "Pazar günkü yağışlar biraz daha orta kuvvetli hatta yer yer Batı Karadeniz kıyı kesimi başta olmak üzere kuvvetli yağışları göreceğiz." dedi.
SALI VE ÇARŞAMBAYA DİKKAT
Çelik, sıcaklıklarda değişiklik olmadığını, mevsim normalleri civarında, yer yer iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.
Çelik, pazartesi gününden itibaren yağışlı havanın kuzey ve iç bölgelerde, salı ve çarşamba günlerinde ise ülkenin tamamında hakim olacağını söyledi.
BURSA VE İZMİR'DE ORTA KUVVETTE YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK
Pazar günü için özellikle Marmara'nın, güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar da görüleceğini kaydeden Çelik, Bursa'da pazar günü için orta kuvvetli ve bölgesel olarak da kuvvetli yağışların etkili olacağını ifade etti.
Çelik, Bursa'ya 15-20 kilogramlık yağışın düşeceğini fakat bu yağışların tek seferde su sorununa çözüm olmayacağını belirterek, barajları doldurabilecek seviyede olmayacağını bildirdi.
İzmir'de ise hafta sonu gök gürültülü sağanak beklendiğini aktaran Çelik, en yüksek sıcaklıkların 23 ila 25 derece bandında seyredeceğini kaydetti.
Çelik, "Pazar günü öğle saatlerine kadar bu yağış etkili olacak. Pazar günü öğle saatlerinden sonra İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Pazartesi günü ise çoğunlukla çok bulutlu bir hava göreceğiz. İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 18 ila 20 derece bandında seyredecek." diye konuştu.