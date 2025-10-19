Siirt İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler üniversite öğrencilerini bilgilendirdi
Siirt İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, öğrencilere terör örgütlerinin faaliyetleri, siber zorbalık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siirt Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere yönelik açtığımız stantlarla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdik" ifadelerine yer verildi.