2 çocuğunun babası öz kuzeni çıktı! Acı gerçeği komşudan gelen telefonla öğrendi: DNA testi yaptır

Giriş Tarihi: 19.10.2025 13:36

Kepez ilçesinde yaşayan Hüseyin A., 2007 yılında Ş.T. (35) ile evlendi. Çiftin 2'si kız, 3 çocuğu dünyaya geldi. 2023 yılında anlaşmalı olarak boşanan çiftin hayatı, boşanma sonrası gelen bir telefonla değişti. Hüseyin A.'yı arayan komşusu, eşinin kuzeniyle ilişkisi olduğunu, çocuklar için DNA testi yaptırması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Hüseyin A., Antalya 13'üncü Aile Mahkemesi'ne başvurarak babalık davası açtı. Mahkeme kararıyla Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda yapılan DNA testinde, Hüseyin A.'nın oğlu E.A.'nın (16) yüzde 99,99 olasılıkla biyolojik babası olduğu, kızları H.A. (13) ve E.A. (10) için ise biyolojik babalığın reddedildiği raporlandı. Raporun ardından mahkeme, 2 kız çocuğunun soy bağının reddine karar verdi.

Hüseyin A. (DHA)

Bu kararın ardından Hüseyin A.'nın eski eşi Ş.T. bu kez M.K. hakkında 2 çocuk için babalık davası açtı. Dava süreci devam ederken Ş.T., geçen ağustos ayında yaşamını yitirdi. Mahkeme tarafından istenen DNA testinde, M.K.'nin 2 kız çocuğunun yüzde 99,9 oranında biyolojik babası olduğu sonucuna ulaşıldı.

'SONUCU HALA KABULLENMİYOR'

Hüseyin A., 2007'de evlendiği Ş.T. ile 2009'da bir oğulları olduğunu belirterek, "Sonrasında kızlar oldu. Tabii bu kız çocukları benden olmadığı için benim öz kuzenimle yıllarca dostane bir hayat yaşamışlar kendi evimde. Anlaşmalı boşandıktan 3- 4 gün sonra gece bana bir telefon geldi komşumdan, 'Ya sen çocuklarına bir DNA testi yaptır. Yıllardır senin kuzenin sen evde yokken girip çıkıyordu' dedi. Ben gündüz otelde çalışıyordum, akşamları da inşaatlarda çalışıyordum. Yeni ev almıştım onun borcunu ödemek için. Ondan yola çıkarak bir DNA testi sonucu başlattım. Ve her şeyin arkası geldi. Dost hayatı yaşamışlar ve bu dost hayatı birlikteliğinde 2 kız çocuğu dünyaya geliyor. Ama tabii nüfusta benim üstümde. Bunu DNA testi sonucu öğrendiğim için karşı tarafa dava açtım. DNA testi davası açtım. Bu süreç başladı, bitti. Bu çocukların annesi bu yıl 19 Ağustos'ta vefat etti. Bu kadın ölmeden önce babalık davası açıyor karşı tarafa. Şu an o DNA testi de sonuçlandı. Ama bu sonucu hala kabullenmiyor" dedi.