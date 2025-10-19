Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Kayseri'de seyir halindeki aracı ile ilerleyen bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 19.10.2025 22:44

Alınan bilgiye göre, Akin Mahallesi'nde otomobiliyle seyreden Mustafa Yerli, kimliği henüz bilinmeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yerli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

