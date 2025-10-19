Osmaniye’de otomobil takla attı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 19.10.2025 23:10

Kaza, Osmaniye-Düziçi yolunun Şekerdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 02 AES 280 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Fotoğraf (İHA)

Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.