Osmaniye’de otomobil takla attı: 1 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpıp takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaniye-Düziçi yolunun Şekerdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 02 AES 280 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

