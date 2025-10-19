Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Bursa Çevre Otoyolu’nda seyir halindeki bir kamyonda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 19.10.2025 12:22

Paylaş



ABONE OL

Olay, Bursa Çevre Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte ilerleyen bir kamyonun motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere dönüşen yangın, tüm aracı sardı. Durumu fark eden sürücü, kamyonu emniyet şeridine çekerek kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında çevrede yoğun duman oluşurken, bölgedeki trafik bir süre aksadı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.