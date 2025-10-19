Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Kayseri'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 19.10.2025 18:37

Hüseyin Eğin idaresindeki 66 AAY 161 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Hatun Eğin ve kayınbiraderi Osman Yiğit bulundukları yerden ekipler tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Hatun Eğin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Eğin ile otomobildeki Yiğit, hastaneye kaldırıldı.

