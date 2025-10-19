Kastamonu'da aç kalan ayı şehir merkezinde! O anlar kameraya yansıdı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde aç kalan bir ayı şehir merkezine indiği anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ise ayının ilçe merkezinde koştuğu ve bir süre sonra durduğu görüldü.

Giriş Tarihi: 19.10.2025 23:23

Olay, bugün saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Aç kaldığı düşünülen bir ayı, ilçe merkezine inerek Belediye Başkanlığı önünden Cumhuriyet Caddesi'ne ardından da Hürriyet Caddesi'ne girdi.

O anlar, çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, ayının ilçe merkezinde koştuğu ve bir süre sonra durduğu görülüyor. Bu sırada ayıyı fark eden sokak köpekleri havlayarak kovalamaya başladı. Köpeklerin kovaladığı ayı, Hükümet Konağı bölgesine kaçarak gözden kayboldu.

